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В Україні створять ще одне держпідприємство

Новини » Економіка     20.01.2020 - 11:02
В Україні створять ще одне держпідприємство
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Оржель вирішив створити "Укрвугілля"

При Міністерстві енергетики та захисту довкілля України створять ще одне державне підприємство - "Укрвугілля". Відповідний наказ міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля оприлюднений на сайті міністерства.

У прес-службі Мінекоенерго виданню ExPro повідомили, що основною ідеєю створення ДП "Укрвугілля", як спеціалізованого державного підприємства, є забезпечення належного прозорого функціонування ринку вугілля, захист українського виробника від впливу неконтрольованого імпорту та сталого забезпечення потреби вітчизняних споживачів у дефіцитних марках вугілля.

Нагадаємо, частка державного сектора в економіці України за дев'ять місяців 2019 року становила 12,2%, що менше, ніж у першому півріччі (13%).

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".

Відзначимо, раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".

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