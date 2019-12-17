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В Минэнерго объяснили разницу в цене на газ конечным потребителям

Новости » Общество     17.12.2019 - 19:49
В Минэнерго объяснили разницу в цене на газ конечным потребителям
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Цена за тысячу кубометров газа для населения может составлять 8 тысяч гривен

Конечная стоимость газа для потребителей будет зависеть от тарифов на транспортировку, а также будет различна для каждого региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как сообщили Минэнерго, стоимость газа в квартал для конечного потребителя может составлять около 8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

"По конечной стоимости газа для домохозяйства, то она будет зависеть от тарифов на транспортировку, которые устанавливает НКРЕКП и в отношении которых планирует пересмотреть принцип расчета с 1 января 2020 года. В соответствии с действующими по состоянию на ноябрь тарифов стоимость газа в квартал для конечного потребителя в среднем может составлять около 8 тыс. грн за тысячу кубометров. Окончательная стоимость на газ будет корректироваться в зависимости от цены на распределение и транспортировку газа, которая различна в каждом регионе. Обращаем еще раз внимание", - сообщили в Минэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что фиксированная цена на газ для населения до конца отопительного периода составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки. На сегодня в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу кубометров, а для промышленности - 7755 гривен.

Также сообщалось, что в Минэнерго допускают, что Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России. Украинская сторона уже ведет переговоры с российской компанией "Газпром", которая предлагает так называемые пакетные договоренности.

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