В Украине сократилось количество вузов и студентов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине действует 652 высших учебных заведений, в которых учатся 1,5 млн студентов

На начало 2018/19 учебного года в Украине действовало 652 высших учебных заведения, что на девять меньше, чем год назад (661). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество студентов, которые получали высшее образование в этих заведениях, составляло 1522 тысяч человек, что на 17 тысяч меньше, чем на начало м 2017/18 учебного года (1539 тысяч).

В 2018 году высшими учебными заведениями страны было выпущено 413 тысяч специалистов, что на 8 тысяч человек (2,0%) меньше, чем в 2017 году.

Высшие учебные заведения по регионам

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, численность наличного населения Украины в течение января-октября 2018 года уменьшилась на 187,9 тысяч человек. По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляла 42198,5 тысяч человек.

Отметим, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала - это часть Human Capital Project. Он оценивает предстоящий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста. Индекс включает в себя такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.