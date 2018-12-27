В Україні скоротилася кількість вишів та студентів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні діє 652 вищих навчальних закладів, в яких навчаються 1,5 млн студентів

На початок 2018/19 навчального року в Україні діяло 652 вищі навчальні заклади, що на дев'ять менше, ніж рік тому (661). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість студентів, що здобували вищу освіту в цих закладах, становила 1522 тисяч осіб, що на 17 тисяч менше, ніж на початок м 2017/18 навчального року (1539 тисяч).

У 2018 році вищими навчальними закладами країни було випущено 413 тисяч фахівців, що на 8 тисяч осіб (2,0%) менше, ніж у 2017 році.

Вищі навчальні заклади за регіонами

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, чисельність наявного населення України упродовж січня-жовтня 2018 року зменшилася на 187,9 тисяч осіб. За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2018 року становила 42198,5 тисяч осіб.

Відзначимо, у 2018 році Україна зайняла 50-е місце з 157 в новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index). Індекс людського капіталу - це частина Human Capital Project. Він оцінює майбутній обсяг людського ресурсу (знань, навичок і здоров'я), які народжені сьогодні діти будуть мати до моменту досягнення 18-річного віку. Індекс включає такі дані, як дитяча смертність, кількість років навчання і його результати.