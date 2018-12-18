Население Украины за январь-октябрь сократилось до 42,2 млн человек

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Население страны продолжает сокращаться

Численность наличного населения Украины на протяжении января-октября 2018 года уменьшилась на 187,9 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляла 42198,5 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 59 живорожденных", -отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине в декабре 2019 году проведут пробную перепись населения, которая будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.

Отметим, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала - это часть Human Capital Project. Он оценивает предстоящий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста. Индекс включает в себя такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.