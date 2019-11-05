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В Украине сократились официальные переводы из-за границы

Новости » Экономика     05.11.2019 - 18:01
В Украине сократились официальные переводы из-за границы
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше переводов поступает из США

Через систему перевода средств в Украину за январь-сентябрь 2019 года поступило более 1,7 млрд долларов в эквиваленте, что на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США (18%). Далее следуют Израиль (14%) и Италия (9%).

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

За пределы Украины за 9 месяцев 2019 года перевели 275 млн долларов (в экв.) - 4% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (31%).

По данным НБУ, за девять месяцев 2019 года через системы перевода средств в пределах Украины перечислено почти 140 млрд грн или 5,3 млрд долларов в эквиваленте. Это более чем треть (свыше 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

В Украине сократились официальные переводы из-за границы

Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Напомним, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2019 года составил 2846 млн долларов, что на 5,7% больше, чем за первый квартал год (2693 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Отметим, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа является одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

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