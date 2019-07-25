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НБУ назвал страны-лидеры по денежным переводам в Украину

Новости » Экономика    25.07.2019 - 15:10
НБУ назвал страны-лидеры по денежным переводам в Украину
Фото: коллаж (Pіxabay)

Больше всего в Украину поступает из США

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода денег за первое полугодие 2019 года вырос на 33,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, в пределах Украины сумма переводов составила 93,28 млрд грн или 3 465 млн долларов (в экв.) - от общей суммы переводов; в Украину - 1099 млн долларов (в экв.).

С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило больше всего денег из США (15%) и Италии (14%).

НБУ назвал страны-лидеры по денежным переводам в Украину

Как отмечается в сообщении, Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

За пределы Украины за первое полугодие 2019 года перевели 168 млн долларов (в экв.) - 3,54% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (36%).

Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Напомним, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 год (9,264 млрд долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

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