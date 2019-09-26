НБУ назвал страны-лидеры по денежным переводам в Украину

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

На страны ЕС приходится две трети всех переводов

Объем частных переводов в Украину из-за границы во втором квартале 2019 года составил 2846 млн долларов, что на 5,7% больше, чем за первый квартал год (2693 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной статистики Национального банка Украины.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Как отмечается в публикации НБУ, больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 862 млн долларов. Далее идут Чешская Республика (268 млн долларов), Россия (249 млн долларов), США (241 млн долларов), Великобритания (142 млн долларов) и Италия (123 млн долларов).

Из стран ЕС поступило 1872 млн долларов, что составляет 65,8% от общей суммы переводов во втором квартале 2019 года.

Объемы частных денежных переводов в Украину по основным странам

Данные: НБУ

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа является одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.