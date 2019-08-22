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Бекирова вернули в СИЗО, - Денисова

Новости » Общество    22.08.2019 - 17:37
Бекирова вернули в СИЗО, - Денисова
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

При этом 27 августа его должны госпитализировать на недельное стационарное обследование

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что политзаключенного Эдема Бекирова вернули в Симферопольский следственный изолятор. Об этом она написала в своем Facebook.

Соответствующие данные омбудсмену сообщил адвокат Бекирова.

Бекирова вернули в СИЗО, - Денисова

"Сегодня адвокат господина Бекирова сообщил, что после медицинского обследования в больнице им. Семашко его подзащитного возвратили в Симферопольский СИЗО. Впрочем, адвокат подтвердил, что госпитализация крымского татарина 27 августа в Республиканскую больницу на недельное стационарное обследование все же состоится", - указано в сообщении.

Денисова надеется, что во время госпитализации он получит квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, 20 августа сообщалось, что Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в аннексированный Симферополь.

Как писало РБК-Украина, "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября.

Ранее Бекиров, который содержится в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, заявлял, что начнет голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск.

Адвокаты надеются, что Бекирова переведут под домашний арест после медобследования Бекирова направят на дополнительное медобследование, - адвокат
Новости Украины политзаключенныеЭдем Бекиров
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