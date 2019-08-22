Бекирова вернули в СИЗО, - Денисова

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

При этом 27 августа его должны госпитализировать на недельное стационарное обследование

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что политзаключенного Эдема Бекирова вернули в Симферопольский следственный изолятор. Об этом она написала в своем Facebook.

Соответствующие данные омбудсмену сообщил адвокат Бекирова.

"Сегодня адвокат господина Бекирова сообщил, что после медицинского обследования в больнице им. Семашко его подзащитного возвратили в Симферопольский СИЗО. Впрочем, адвокат подтвердил, что госпитализация крымского татарина 27 августа в Республиканскую больницу на недельное стационарное обследование все же состоится", - указано в сообщении.

Денисова надеется, что во время госпитализации он получит квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, 20 августа сообщалось, что Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в аннексированный Симферополь.

Как писало РБК-Украина, "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября.

Ранее Бекиров, который содержится в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, заявлял, что начнет голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск.