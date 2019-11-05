В Україні скоротилися офіційні перекази з-за кордону

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше переказів надходить з США

Через системи переказу коштів в Україну за січень-вересень 2019 року надійшло більше 1,7 млрд доларів в еквіваленті, що на 4% менше, ніж за 9 місяців 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Лідерство за обсягами транскордонних переказів зберігають системи переказу коштів - резиденти США (18%). Далі йдуть Ізраїль (14%) та Італія (9%).

Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу, що в шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

За межі України за 9 місяців 2019 року перевели 275 млн доларів (в екв.) - 4% від загальної суми переказів, найбільше - на територію Росії (31%).

За даними НБУ, за дев’ять місяців 2019 року через системи переказу коштів в межах України переказано майже 140 млрд грн або 5,3 млрд доларів в еквіваленті. Це на понад третину (понад 35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року.

Дані не включають інформацію про переводи, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2019 року склав 2846 млн доларів, що на 5,7% більше, ніж за перший квартал рік (2693 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Зазначимо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону є однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.