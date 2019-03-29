В Україні скоротилася заборгованість із виплати зарплат

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

За один місяць заборгованість скоротилася на 167 млн грн

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 березня 2019 року становила 2446,8 млн грн, що на 167,5 млн грн менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 березня становила 1437,1 млн грн, що на 169,4 млн грн менше, ніж місяць тому.

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Найбільше робітникам заборгували у Донецькій (465 млн грн), Луганській (436 млн грн) і Сумській (285 млн грн) областях.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в лютому 2019 року склала 9429 грн, збільшившись порівняно з лютим минулого року на 20,4%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у лютому 2019 року до лютого минулого року зросла на 10,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.