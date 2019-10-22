В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пожарная опасность охватывает почти все регионы Украины

С 22 по 25 октября в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожарная опасность охватывает почти все регионы Украины

"22-25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожары на торфяниках в Киевской области не могут ухудшать состояние окружающей среды и вызвать опасные концентрации продукта горения в городе Киеве.

Также РБК-Украина сообщало, что на предприятии под Одессой произошел масштабный пожар. Возгорание произошло в одноэтажном металлическом здании склада предприятия на площади 1000 кв/м.

Кроме этого, завтра погода в Украине поднимется до +24 тепла. Осадков не ожидается. Вероятен небольшой ветер и сильные туманы. В Киеве ожидается от +16 до +18 тепла, ночью +7+9 тепла, а также туман.