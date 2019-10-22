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В Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 15:06
В Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пожежна небезпека охоплює майже всі регіони України

З 22 по 25 жовтня в більшості регіонів України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежна небезпека охоплює майже всі регіони України

"22-25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Одеській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежі на торфовищах у Київській області не можуть погіршувати стан довкілля і викликати небезпечні концентрації продукту горіння в місті Києві.

Також РБК-Україна повідомляло, що на підприємстві під Одесою сталася масштабна пожежа. Займання сталося в одноповерховій металевій будівлі складу підприємства на площі 1000 кв/м.

Крім цього, завтра погода в Україні підніметься до +24 тепла. Опадів не очікується. Можливий невеликий вітер і сильні тумани. У Києві очікується від +16 до +18 градусів, вночі +7+9 тепла, а також туман.

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