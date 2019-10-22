Пожары на торфяниках под Киевом не влияют на загрязнение воздуха, - ГСЧС

Фото: тушение пожара (poltava.dsns.gov.ua)

На сегодня нет оснований, чтобы связывать загрязнения атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках

Пожары на торфяниках в Киевской области не могут ухудшать состояние окружающей среды и вызвать опасные концентрации продукта горения в городе Киеве. Об этом сообщил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Владимир Демчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Также по словам Демчука, на сегодня нет оснований, чтобы связывать загрязнения атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках.

"Связывать загрязнения атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области на сегодня нет оснований. А небольшие и незначительные площади пожаров не могут ухудшать состояние окружающей среды и вызвать опасные концентрации продукта горения в городе Киеве", - добавил Демчук.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине. Сообщается, что превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.

Как сообщало РБК-Украина, по данным профильных сайтов, 21 октября высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве наблюдался в семи районах Киева.