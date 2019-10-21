На предприятии под Одессой произошел масштабный пожар

Фото: пожар под Одессой (оd.dsns.gov.ua)

Причины возгорания устанавливаются

В селе Степановка (Одесская область) сгорело предприятие по переработке чеснока "Агро-Патриот". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном металлическом здании склада предприятия.

"Спасатели локализовали пожар в 08:38 и в 11:05 его ликвидировали на площади 1000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от ДСНС привлекались 4 единицы основной пожарной техники и 19 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В свою очередь, учредитель компании Наталья Сударкина сообщила, что на территории предприятия сгорел корпус и склады. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: пожар под Одессой ( od.dsns.gov.ua)

"Смело могу сказать, что сегодня мы лидеры этой отрасли в Украине, мы экспортируем нашу продукцию в США, Канаду и Европу, приняли заказы на Японию - самые требовательные рынки в мире. Мы боролись с системой, отбивались от рейдерсикх атак, обысков и арестов техники, от сфабрикованных уголовных дел и требований отдать бизнес. Сегодня все закончилось. Агро-Патриот умер" - написала Сударкина.

Напомним, 10 октября в Тернополе горел склад с растворителями для красок. Площадь пожара составляла около 300 квадратный метров.

Также РБК-Украина сообщало, что 9 октября в одной из больниц города Днепр возник пожар в приемном отделении. Спасатели эвакуировали 19 пациентов.