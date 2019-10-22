Завтра погода в Украине поднимется до +24

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также ожидается туман

Погода в Украине в среду, 23 октября, будет без осадков, температура в некоторых регионах составит +24 градуса тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сообщается, что ночью и утром на территории Украины ожидается туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.

Температура ночью составит от +5 до +10 тепла; днем от +16 до +21 градусов, на Закарпатье до +24 тепла.

На востоке переменная облачность, днем ожидается +17+20, а ночью +6+9. Кроме того, в Запорожской и Донецкой областях днем будет +18+20. Юг Украины будет теплый, днем ожидается +17+20, ночью будет +7+12.

В Киеве ожидается от +16 до +18 тепла, ночью +7+9 тепла, а также туман.

Ранее сообщалось, что завтра Украина попадает в зону деятельности антициклона Majla2, поэтому в большинстве областей не будет осадков и ожидаются туманы. Видимось 200-500 метров.

Также РБК-Украина писало, что в Украину идет существенное похолодание и снег.

Отметим, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что средняя температура зимой 2019-2020 годов в Украине ожидается в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса. Мировые и европейские климатические центры прогнозируют более теплую зиму в Украине, чем обычно.