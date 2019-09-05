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В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 08:48
В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека утримається 5 та 6 вересня

У період з 5 по 6 вересня в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними українських синоптиків, у четвер та п'ятницю майже на всій території країни, окрім західних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, за словами синоптиків, погода в Україні сприятиме утриманню рівня пожежної небезпеки практично на всій території країни впродовж 3-6 вересня. Небезпечна пожежна ситуація протримається на всій території України, крім Львівської, Волинської та Рівненської областей.

Як писало РБК-Україна, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що 5 вересня центральні, східні та північні області охоплять короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вдень підніметься до +28 градусів, вночі коливатиметься від +11 до +16.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра, 5 вересня, погода покращиться. У західних та північних областях температура повітря вдень підніметься до +26, а в східних - до +30. Однак на сході, півдні і в центральних областях очікуються дощі.

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