В Украине сняли ответственность с производителей COVID-вакцин. Подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым снимается ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки. Документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что закон обеспечит возможность Украины в получении COVID-препаратов ведущих производителей по программе глобального механизма COVAX.

Также документ поможет в проведении широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения.

Отмечается, что согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов от COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов от коронавируса.

"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом в случае наступления таких последствий правительство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабмином.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.