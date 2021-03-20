ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Правительство готово компенсировать побочное действие вакцинации, - Степанов

Новина українською → Украина, Суббота 20 марта 2021 00:50
Правительство готово компенсировать побочное действие вакцинации, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса. Будет создан соответствующий фонд.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам министра, в ближайшее время в Кабинете министров будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причинённого вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - заявил Степанов.

Напомним, за 19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса. Сейчас общее количество прививок превысило отметку в 100 тысяч.

Отметим, по состоянию на утро 19 марта в Украине всего было привито 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.

Также глава Министерства здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта гости студии - Арсен Аваков, Максим Степанов, Виталий Кличко, Андрей Садовой и другие - обсуждают новый локдаун в Киеве и других городах Украины. Кроме того, говорят о возможных последствиях заявления Байдена о Путине. Также в эфире покажут эксклюзивный репортаж из операционной, где проводится трансплантация донорских органов.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" киевляне рассказали, планируют ли вакцинироваться от коронавируса.


Также известные врачи Виктор Петров и Алиса Грищенкова рассказали об обострении ситуации с количеством заболевших COVID-19 в западных областях Украины.


Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов откровенно рассказал об обострении ситуации на Донбассе и про расследование в отношении причастных к подписанию Харьковских соглашений.


А перед этим глава Государственной налоговой службы украины Алексей Любченко шокировал заявлением о масштабах теневой экономики Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус вакцина от коронавируса вакцинация Вакцина
NEWS
СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине
СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине