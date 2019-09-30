В Украине снижается уровень заболеваемости корью

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

За неделю корью заболели 84 человека

С начала нынешнего года корью в Украине заболели более 57,9 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 39-й недели 2019 года (с 19 по 26 сентября) на корь заболели 84 человека - 36 взрослых и 48 детей. В частности, больше новых случаев заболевания на корь зарегистрировано в Винницкой (18 больных: 2 взрослых и 16 детей), м. Киев (15: 7 взрослых и 8 детей), Днепропетровской (9: 8 взрослых и 1 ребенок), Закарпатской (9 детей), Одесской (6: 2 взрослых и 4 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 года до 26 сентября 2019 года) корью заболели 57 тыс. 982 человека - 27 тыс. 465 взрослых и 30 тыс. 517 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 41 из которых умерли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

Кроме того, в Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За шесть месяцев этого года в столице на корь заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.