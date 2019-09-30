В Україні знижується рівень захворюваності на кір

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

За тиждень на кір захворіли 84 людини

З початку нинішнього року на кір в Україні захворіли понад 57,9 тисяч громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 39-го тижня 2019 року (з 19 по 26 вересня) на кір захворіли 84 людини - 36 дорослих і 48 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано у Вінницькій (18 хворих: 2 дорослих і 16 дітей), м. Київ (15: 7 дорослих та 8 дітей), Дніпропетровській (9: 8 дорослих та 1 дитина), Закарпатській (9 дітей), Одеській (6: 2 дорослих та 4 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 року до 26 вересня 2019 року) на кір захворіли 57 тис. 982 людини - 27 тис. 465 дорослих і 30 тис. 517 дітей, а від ускладнень кору померли 19 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли майже 115 тис. чоловік, 41 з яких померли.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, Моз нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Крім того, у Києві спостерігається найбільша спалах кору за всі роки незалежності України. За шість місяців цього року в столиці на кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.