В Украине снижается уровень заболеваемости корью

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

За неделю корью заболели 97 человек

С начала нынешнего года корью в Украине заболели более 57,9 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 38-й недели 2019 года (с 12 по 19 сентября) на корь заболели 97 человек - 48 взрослых и 49 детей. В частности, больше новых случаев заболевания на корь зарегистрировано в Винницкой (22 больных: 3 взрослых и 19 детей), Днепропетровской (9: 3 взрослых и 6 детей), Одесской (9: 3 взрослых и 6 детей), Винницкой (8: 6 взрослых и 2 ребенка) и Киевской (6: 4 взрослых и 2 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 года до 19 сентября 2019 года) корью заболели 57 тыс. 903 человека - 27 тыс. 439 взрослых и 30 тыс. 464 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 40 из которых умерли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

Кроме того, в Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За шесть месяцев этого года в столице на корь заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.