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В Бердянске все школы и детские сады закрыли на карантин

Новости » Общество     26.01.2020 - 17:28
В Бердянске все школы и детские сады закрыли на карантин
Иллюстративное фото (УНИАН)

Все школы и детские сады закрыты на карантин до конца января

В Бердянске Запорожской области до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа некоторых детских учреждений Запорожья и региона

В ведомстве сообщили, что детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. В результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Добавим, что по области также закрыты на карантин еще четыре школы, а именно Тимошевская, Молочанская, Новоалексеевская и Владивская.

По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в школах отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников по причине заболеваемости ОРВИ.

Напомним, в Житомире школы закрыли на карантин из-за резкого увеличения количества больных гриппом и ОРВИ. В школах из-за болезни отсутствуют 3,8 тысячи учеников, и их количество каждый день увеличивается. Карантин в школах вводят с 27 января по 5 февраля включительно.

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