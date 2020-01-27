Школы Ровенской области массово закрываются на карантин

Иллюстративное фото (УНИАН)

Из-за эпидемии гриппа уже закрыли почти 40 школ

В Ровенской области из-за вспышки гриппа и ОРВИ школы массово закрываются на карантин. Об этом говорится в сообщении Ровенского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что в Радивиловском, Заречненском, Костопольском районах и Остроге введены меры, предусмотренные на период эпидемии гриппа и ОРВИ.

"Прекращено обучение в 39 общеобразовательных учебных заведениях области (31 в Костопольском, 3 - Радивиловском, 1 - Заречненском, 1 - Корецком районах, 3 - в городе Острог) и в 2 детских дошкольных учреждениях (Корецкий район)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах 15 школ закрывают на карантин из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог на сегодня превышен в 6 районах области.

Также сегодня стало известно, что в Винницкой области 13 школ закрыли на карантин. Обучение приостановили в школах Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов. Кроме того, известно, что самые высокие уровни заболеваемости регистрировались в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском и Тывровском районах.