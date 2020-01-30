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Школы Днепропетровской области массово закрыли на карантин

Новости » Общество     30.01.2020 - 18:29
Школы Днепропетровской области массово закрыли на карантин
Иллюстративное фото (УНИАН)

Более 69 тысяч школьников отправили на карантин

В Днепропетровской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрылись 123 школы и 676 отдельных классов. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Сообщается, что всего на карантин были отправлены более 69 тысяч учеников, что составляет 20,9% от общего числа школьников.

"Решение о закрытии школ на карантин принимают сами администрации школ. Они регулируют продолжительность вынужденных каникул. Сейчас закрывать все школы области нет необходимости. Но количество заболевших растет. Если тенденция сохранится, за полторы недели придется внедрять общий карантин", - сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА.

На данный момент больше всего школ было закрыто в Покрове, Кривом Рогу, Никополе и Желтых Водах. В Покрове на карантин отправили все восемь школь.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ужгороде приняли решение закрыть школы города на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Школы будут закрыты на двухнедельный карантин. Также будут приостановлены занятия во всех внешкольных учреждениях, а также отменены массовые мероприятия.

Также в Киеве полностью прекратили занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ из-за большого количества отсутствующих на уроках.

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