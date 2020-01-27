В Одессе школы закрывают на карантин

Иллюстративное фото (УНИАН)

Учебный процесс в одесских школах будет приостановлен с 28 января

Во вторник, 28 января, общеобразовательные школы Одессы закрываются на двухнедельный карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По словам главного специалиста отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства областного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольги Балановской, эпидемическая ситуация в Одессе значительно ухудшилась.

Она отметила, что с прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидпорог. 75% заболевших - дети. Также она добавила, что на сегодня в городе циркулирует вирус гриппа АH1N1 и вирусы не гриппозной этиологии, в частности парагриппа.

В свою очередь, в департаменте образования и науки уточняют, что детские сады будут закрываться только в том случае, если заболеет больше 20% воспитанников. Пока что заболеваемость в них значительно ниже, чем в школах.

Напомним, в Винницкой области 13 школ закрыли на карантин. Обучение приостановили в школах Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов. Кроме того, известно, что самые высокие уровни заболеваемости регистрировались в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском и Тывровском районах.

Кроме того, в Сумах 15 школ закрывают на карантин из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог на сегодня превышен в 6 районах области.