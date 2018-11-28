В Украине сейчас не действует военное положение, - комитет нацбезопасности

Фото: Иван Винник (УНИАН)

По словам Винника, правовой режим военного положения вступит в силу только после публикации соответствующего закона

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что в Украине пока не действует правовой режим военного положения. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

Нардеп подчеркнул, что правовой режим военного положения вступит в силу только после публикации соответствующего закона.

"Правовой режим военного положения вступит в силу только после публикации законопроекта, который мы проголосовали... По состоянию на сейчас правовой режим военного положения не введен. Он будет введен, как только закон Украины о введении правового режима военного положения, который имеет регистрационный номер как законопроект №9338, вступит в силу. А вступит в силу он... после его обнародования. Обнародование осуществляется путем публикации в официальных источниках Кабинета министров или Верховной рады", - пояснил Винник.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине введено с 26 ноября 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера глава парламента Андрей Парубий объяснил журналистам, что военное положение в части областей Украины начнется с момента вступления в силу закона, принятого Верховной радой. Так, Парубий анонсировал, что намерен подписать закон утром 28 ноября и добавил, что документ вступит в силу течение дня.

Следует также отметить, что в издании "Урядовый курьер" разъяснили, что согласно части шестой статьи 5 закона "О правовом режиме военного положения" указ президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный ВР, официально будет обнародован вместе с законом об утверждении такого указа президента. Подчеркивается, что указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу такого закона.

Таким образом, в настоящее время ни закон, ни соответственно указ, не вступили в силу.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня утром президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. До этого документ подписал глава парламента Андрей Парубий.