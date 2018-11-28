В Україні зараз не діє воєнний стан, - комітет нацбезпеки

Фото: Іван Винник (УНІАН)

За словами Вінника, правовий режим воєнного стану набуде чинності виключно після публікації відповідного закону

Секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник заявив, що в Україні наразі не діє правовий режим воєнного стану. Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

Нардеп підкреслив, що правовий режим воєнного стану набуде чинності виключно після публікації відповідного закону.

"Правовий режим воєнного стану набуде чинності виключно після публікації законопроекту, який ми проголосували… Станом на зараз правовий режим воєнного стану не введений. Він буде введений, як тільки закон України про введення правового режиму воєнного стану, який має реєстраційний номер як законопроект №9338, набуде чинності. А набуде чинності він… після його оприлюднення. Оприлюднення здійснюється шляхом публікації в офіційних джерелах Кабінету міністрів або Верховної ради", - пояснив Вінник.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні запроваджено з 26 листопада 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора глава парламенту Андрій Парубій пояснив журналістам, що воєнний стан в частині областей України почнеться з моменту набуття чинності законом, який прийняла Верховна рада. Так, Парубій анонсував, що має намір підписати закон вранці 28 листопада і додав, що документ набуде чинності протягом дня.

Слід також зазначити, у виданні "Урядовий кур'єр" роз'яснили, що згідно з частиною шостою статті 5 закону "Про правовий режим воєнного стану" указ президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений ВР, офіційно буде оприлюднено разом з законом про затвердження такого указу президента. Підкреслюється, що указ набирає чинності одночасно з набранням чинності такого закону.

Таким чином, на даний час ні закон, ні відповідно указ, не набрали чинності.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні вранці президент України Петро Порошенко підписав законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. До цього документ підписав голова парламенту Андрій Парубій.