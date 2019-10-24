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В Украине сегодня сохранится тепло

Новости » Общество    24.10.2019 - 08:00
В Украине сегодня сохранится тепло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Закарпатской области ожидается +22+24

Погода в Украине 24 октября остается теплой, ожидается переменная облачность. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях облачно, температура воздуха днем достигнет +16+19. Кроме того, в Закарпатской области ожидается +22+24.

Центр Украины тоже теплый, днем температура воздуха достигнет +17+19, а ночью +8+10. В восточных областях днем будет +15+18, ночью ожидается +7+9.

В Украине сегодня сохранится тепло

Кроме того, по данным синоптиков, в южных областях будет тепло, днем температура воздуха достигнет +17+19, ночью ожидается +9+11.

Прогноз в Киеве

Синоптики сообщают, что в столице сегодня тепло. Днем температура воздуха достигнет +17+19, ночью +8+10.

В Украине сегодня сохранится тепло

Напомним, погода в Украине с конца октября существенно ухудшится, ожидается похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали о сильных туманах в Украине.

Впрочем, в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что зима в Украине ожидается теплая, а именно в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса.

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