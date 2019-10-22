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Синоптики предупреждают о сильных туманах

Новости » Общество    22.10.2019 - 09:07
Синоптики предупреждают о сильных туманах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики предупреждают о сильных туманах в первой половине дня

Погода в Украине 22 октября ухудшится, предупреждают о сильных туманах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня в первой половине дня в Украине туман, видимость 200-500 м.

Отметим, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. В западных областях будет тепло, днем +20+22. В Черниговской и Сумской области днем немного похолодает, температура воздуха ожидается +16+19, ночью будет +5+8.

Также незначительное похолодание ожидается в центральных областях, где температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +6+8. На юге Украины днем будет +17+19.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в конце октября-начале ноября будет прохладной, ожидается значительное похолодание и морозы. Температура может опуститься до -5 градусов мороза.

На этой неделе погода в Украине в большинстве областей ожидается без осадков, со слабым ветром и туманами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17+24 градусов тепла

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