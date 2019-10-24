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В Україні сьогодні збережеться тепло

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 08:00
В Україні сьогодні збережеться тепло
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Закарпатській області очікується +22+24

Погода в Україні 24 жовтня залишається теплою, очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях хмарно, температура повітря вдень досягне +16+19. Крім того, у Закарпатській області очікується +22+24.

Центр України теж теплий, вдень температура повітря досягне +17+19, а вночі +8+10. У східних областях вдень буде +15+18, вночі очікується +7+9.

В Україні сьогодні збережеться тепло

Крім того, за даними синоптиків, у південних областях буде тепло, вдень температура повітря досягне +17+19, вночі очікується +9+11.

Прогноз у Києві

Синоптики повідомляють, що у столиці сьогодні тепло. Вдень температура повітря досягне +17+19, вночі +8+10.

В Україні сьогодні збережеться тепло

Нагадаємо, погода в Україні з кінця жовтня суттєво погіршиться, очікується похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.

Синоптики Українського Гідрометцентру повідомляли про сильні тумани в Україні.

Втім, в коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що зима в Україні очікується тепла, а саме в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси.

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