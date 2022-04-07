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В Украине на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров: список

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Киев, Четверг 07 апреля 2022 09:20
В Украине на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров: список Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 7 апреля в Украине согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Таких откроется десять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в Telegram.

Донецкая область

Мариуполь-Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

На собственном транспорте и автобусами:

Бердянск - Запорожье.

Токмак - Запорожье.

Мелитополь - Запорожье.

На собственном транспорте:

Энергодар - Запорожье.

Луганская область

Северодонецк - Бахмут.

Место собраний: проспект Химиков, 28.

Лисичанск - Бахмут.

Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная-Бахмут.

Место собраний: ул. Первомайская, 42.

с. Горное - Бахмут.

Место собраний: ул. Гагарина, 13.

Рубежное - Бахмут.

Напомним, что недавно вице-премьер-министр Верещук призвала жителей трех регионов к активной эвакуации.

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