В Україні на сьогодні узгоджено 10 гуманітарних коридорів: список
Станом на сьогодні, 7 квітня в Україні узгоджено гуманітарні коридори для евакуації населення. Таких відкриється десять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук в Telegram.
Донецька область
Маріуполь - Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
На власному транспорті та автобусами:
Бердянськ - Запоріжжя.
Токмак - Запоріжжя.
Мелітополь - Запоріжжя.
На власному транспорті:
Енергодар - Запоріжжя.
Луганська область
Сєвєродонецьк - Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ - Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна - Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське - Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне - Бахмут.
Нагадаємо, що нещодавно віце-прем'єр-міністерка Верещук закликала мешканців трьох регіонів до активнішої евакуації.
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