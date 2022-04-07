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В Україні на сьогодні узгоджено 10 гуманітарних коридорів: список

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 09:20
В Україні на сьогодні узгоджено 10 гуманітарних коридорів: список Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 7 квітня в Україні узгоджено гуманітарні коридори для евакуації населення. Таких відкриється десять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук в Telegram.

Донецька область

Маріуполь - Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

На власному транспорті та автобусами:

Бердянськ - Запоріжжя.

Токмак - Запоріжжя.

Мелітополь - Запоріжжя.

На власному транспорті:

Енергодар - Запоріжжя.

Луганська область

Сєвєродонецьк - Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ - Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна - Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське - Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне - Бахмут.

Нагадаємо, що нещодавно віце-прем'єр-міністерка Верещук закликала мешканців трьох регіонів до активнішої евакуації.

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