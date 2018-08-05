В Украине сегодня отмечают День Воздушных сил

Праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье августа

В Украине сегодня, 5 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). По случаю празднования начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко поздравил защитников украинского неба с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Так, он отметил, что военнослужащие Воздушных сил успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии.

"Твердо верят в собственные силы и полны решимости и воли к победе. Они уверенно демонстрируют Украинскому народу свою готовность дать отпор врагу", - сказал Муженко.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак отметил, что гордится украинскими опытными пилотами и ветеранами.

"Вы самый лучший пример для подражания молодым поколениям защитников украинского воздушного пространства, которые мы сейчас готовим", - добавил Полторак.

К поздравлениям присоединился и президент Украины Петр Порошенко.

"Свое высокое мастерство, мужество и героизм воины Воздушных Сил подтверждают во время противостояния российской агрессии на востоке Украины, совершая боевые вылеты, поддерживают и прикрывают с воздуха наши сухопутные подразделения", - отметил глава государства.

День Воздушных Сил ВСУ Поздравляю с профессиональным праздником стражей небесных границ Украины. Желаю нашим военным чистого неба над головой. Пусть вас оберегают небесные Ангелы! Опубликовано Петром Порошенко Суббота, 4 августа 2018 г.

Отметим, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак поручил усилить контроль за объектами строительства Вооруженных сил Украины.

Также Полторак сообщал, что для Вооруженных сил Украины 2018-й является годом масштабной перестройки военной инфраструктуры.

По его словам, масштабы строительства являются крупнейшими за все годы независимости украинского государства.