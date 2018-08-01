Полторак доручив посилити контроль за об’єктами будівництва ЗСУ

Невиконання будівельними компаніями зобов’язань у Міноборони розцінюють як гру на руку РФ

Міністр оборони Степан Полторак доручив посилити контроль за об’єктами будівництва Збройних сил України. Про це повідомив замначальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ Олександр Чергінець, передає прес-служба Міноборони.

Чергінець зазначив, що невиконання будівельними компаніями взятих на себе зобов’язань щодо будівництва в оборонному відомству розцінюють як гру на руку російському агресору.

"Вкотре наголошуємо, що дії будівельних компаній щодо невиконання взятих на себе зобов’язань розцінюємо, як такі, що грають на руку російському агресору, а саме призводять до зривів строків завершення та передачі об’єктів в експлуатацію військовим підрозділам", - зазначив представник Міноборони.

Він додав, що відомство залишає за собою право щодо внесення недобросовісних будівельних компаній у відповідні списки суб’єктів господарювання, що порушують умови договорів та які не зможуть у подальшому брати участь у закупівлях Міноборони.

"Міністр оборони України має жорстку позицію стосовно підрядників, нездатних дотримуватися укладених договорів", - зазначається у повідомленні.

Крім того, Чергінець повідомив, що Міноборони ініціювало розірвання в односторонньому порядку договорів з ТОВ "Ріст", яке значно порушило умови виконання договорів по 5 об’єктам на загальну суму контрактів близько 300 млн гривень.

"На даний час ТОВ "Ріст" нараховані штрафні санкції і пеня близько 2,6 млн грн. Вже підготовлені документи на розірвання угод та подачі матеріалів до суду", - додали в оборонному відомстві.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Полторак закликав Військову прокуратуру, НАБУ і Національну поліцію розслідувати зрив будівельною компанією "Ріст" будівництва житла для військовослужбовців.

У червні президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво гуртожитків для військовослужбовців є наймасштабнішим за всю історію ВСУ. Він поінформував, що зараз триває будівництво 155 гуртожитків для військових в 21 області по всій Україні.