В Україні сьогодні відзначають День Повітряних сил
Свято відзначається щороку у першу неділю серпня
В Україні сьогодні, 5 серпня, відзначають День Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). З нагоди святкування начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко привітав захисників українського неба із професійним святом, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.
Так, він зазначив, що військовослужбовці Повітряних сил успішно виконують завдання зі стримування російської агресії.
"Твердо вірять у власні сили та сповнені рішучості і волі до перемоги. Вони впевнено демонструють Українському народу свою готовність дати відсіч ворогові", - сказав Муженко.
В свою чергу міністр оборони Степан Полторак зазначив, що пишаєтьсяукраїнськими досвідченими пілотами та ветеранами.
"Ви найкращий приклад до наслідування молодим поколінням захисників українського повітряного простору, яких ми зараз готуємо", - додав Полторак.
До привітань приєднався і президент України Петро Порошенко.
"Свою високу майстерність, мужність та героїзм воїни Повітряних Сил підтверджують під час протистояння російській агресії на сході України, здійснюючи бойові вильоти, підтримують та прикривають з повітря наші сухопутні підрозділи", - зазначив глава держави.
День Повітряних Сил ЗСУ
Вітаю із професійним святом вартових небесних кордонів України. Бажаю нашим військовим чистого неба над головою. Нехай вас оберігають небесні Ангели!Опубліковано Петром Порошенком Субота, 4 серпня 2018 р.
Зазначимо, День Повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку у першу неділю серпня.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак доручив посилити контроль за об’єктами будівництва Збройних сил України.
Також Полторак повідомляв, що для Збройних сил України 2018-й є роком наймасштабнішої розбудови військової інфраструктури.
За його словами, масштаби розбудови є найбільшими за всі роки незалежності української держави.