В Україні сьогодні відзначають День Повітряних сил

Свято відзначається щороку у першу неділю серпня

В Україні сьогодні, 5 серпня, відзначають День Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). З нагоди святкування начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко привітав захисників українського неба із професійним святом, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

Так, він зазначив, що військовослужбовці Повітряних сил успішно виконують завдання зі стримування російської агресії.

"Твердо вірять у власні сили та сповнені рішучості і волі до перемоги. Вони впевнено демонструють Українському народу свою готовність дати відсіч ворогові", - сказав Муженко.

В свою чергу міністр оборони Степан Полторак зазначив, що пишаєтьсяукраїнськими досвідченими пілотами та ветеранами.

"Ви найкращий приклад до наслідування молодим поколінням захисників українського повітряного простору, яких ми зараз готуємо", - додав Полторак.

До привітань приєднався і президент України Петро Порошенко.

"Свою високу майстерність, мужність та героїзм воїни Повітряних Сил підтверджують під час протистояння російській агресії на сході України, здійснюючи бойові вильоти, підтримують та прикривають з повітря наші сухопутні підрозділи", - зазначив глава держави.

День Повітряних Сил ЗСУ Вітаю із професійним святом вартових небесних кордонів України. Бажаю нашим військовим чистого неба над головою. Нехай вас оберігають небесні Ангели! Опубліковано Петром Порошенком Субота, 4 серпня 2018 р.

Зазначимо, День Повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку у першу неділю серпня.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак доручив посилити контроль за об’єктами будівництва Збройних сил України.

Також Полторак повідомляв, що для Збройних сил України 2018-й є роком наймасштабнішої розбудови військової інфраструктури.

За його словами, масштаби розбудови є найбільшими за всі роки незалежності української держави.