У ЗСУ назвали 2018-й роком наймасштабнішої розбудови військової інфраструктури

Масштаби розбудови є найбільшими за всі роки незалежності

Для Збройних сил України 2018-й є роком наймасштабнішої розбудови військової інфраструктури. Про це заявив замначальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ Олександр Чергінець, передає прес-служба Міністерства оборони.

За його словами, масштаби розбудови є найбільшими за всі роки незалежності української держави. Чергінець зазначив, що відновлення інфраструктури військових містечок ЗСУ триває з другої половини 2016 року.

"Відновлення інфраструктури військових містечок Збройних сил України триває, починаючи з другої половини 2016 року. Масштаби робіт, які зараз проводяться у Збройних силах, найбільші за всі роки незалежності України", - зазначив представник ЗСУ.

Він нагадав, що наразі відбувається будівництво 184 гуртожитків для проживання військових-контрактників. Також будуються три сучасні комплексні табірні містечка на Широкому лані, Яворівському полігоні та для підрозділу морської піхоти Дачне-2 в Одеській області.

Також проходить відновлення 52-х їдалень військових частин, що у цьому році переходять на нову систему продовольчого забезпечення за каталогом продуктів харчування, та відновлення інфраструктури військових містечок новостворених військових частин.

Нагадаємо, глава Міноборони Степан Полторак закликає Військову прокуратуру, НАБУ і Національну поліцію розслідувати зрив будівельною компанією "Ріст" будівництва житла для військових.

У червні президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво гуртожитків для військовослужбовців є наймасштабнішим за всю історію ЗСУ.