В Украине руководителей вузов будут избирать по-новому

В Украине изменили процедуру избрания руководителя вуза. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4489-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 322 нардепа.

Закон разбивает выборы на два тура.

Документ гласит, что если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одно из них не набрало более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

В бюллетени для голосования во втором туре выборов включаются два человека, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Ранее в законе "О высшем образовании" не был предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.

Напомним, данный закон за основу Рада приняла 27 января.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет по вопросам молодежи и спорта не рекомендовал парламенту предоставлять право детям-сиротам поступать вне конкурса в вузы государственной и коммунальной формы собственности.