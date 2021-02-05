В Україні керівників вишів обиратимуть по-новому

В Україні змінили процедуру обрання керівника вищого навчального закладу. Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №4489-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 322 нардепи.

Закон розбиває вибори на два тури.

Документ свідчить, що якщо у виборах взяли участь дві і більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрало більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Обраним керівником установи вищої освіти буде вважатися кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, що взяли участь в голосуванні.

Раніше в законі "Про вищу освіту" не був передбачений другий тур у виборах керівника вузу.

Нагадаємо, даний закон за основу Рада прийняла 27 січня.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет з питань молоді та спорту не рекомендував парламенту надавати право дітям-сиротам вступати поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності.