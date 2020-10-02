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Комитет Рады не рекомендует разрешать детям-сиротам поступать в вузы вне конкурса

Украина, Пятница 02 октября 2020 11:31
Комитет Рады не рекомендует разрешать детям-сиротам поступать в вузы вне конкурса
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам молодежи и спорта не рекомендует Верховной раде предоставить право детям-сиротам поступать вне конкурса в учреждения высшего образования государственной и коммунальной формы собственности. Такое право предлагает предоставить законопроект №3862.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Кроме этой нормы проект предлагает возложить обязанности по оплате за коммунальные услуги и квартирной платы за жилье, закрепленное за детьми-сиротами, не имеющими родственников и которым оно принадлежит на праве общей совместной собственности, на местные государственные администрации по местонахождению жилья.

Однако предложение о предоставлении детям-сиротам права на поступление в вузы вне конкурса вызвало дискуссии.

"Соответствующая норма существовала в законодательстве Украины до 2016 года и была отменена по предложению Министерства образования и науки", - говорится в сообщении.

Указано, что наличие такого права у детей-сирот трактовалось Минобразования как нарушение соответствующей нормы Конституции Украины.

"Члены Комитета также считают, что введение абсолютного права на поступление вне конкурса для определенных категорий граждан Украины, без каких-либо ограничений и квот, нарушает право других граждан на вступление в учреждения высшего образования по конкурсу", - отмечается в сообщении.

В связи с этим комитет рекомендует ВР принять соответствующий законопроект за основу, но изъять норму о праве на поступление в вузы вне конкурса.

Напомним, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует ВР разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет.

Как писало РБК-Украина, 1 сентября Рада за основу приняла закон, который позволяет детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет.

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