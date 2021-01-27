Руководителей вузов планируют избирать по-новому: ВР одобрила закон за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине планируют изменить процедуру избрания руководителя вуза. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4489-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 335 нардепов.

Документ предлагает разбить выборы на два тура. Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

В соответствии с проектом, если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одно из них не набрало более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

На данный момент в законе "О высшем образовании" не предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.

Напомним, комитет по вопросам образования и науки рекомендовал Верховной раде принять этот документ за основу.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет по вопросам молодежи и спорта не рекомендовал парламенту предоставлять право детям-сиротам поступать вне конкурса в вузы государственной и коммунальной формы собственности.