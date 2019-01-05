В Украине на рождественские праздники для охраны привлечено около 32 тыс. правоохранителей

Фото: Сергей Яровой

Правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы

Первый заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что для обеспечения порядка во время рождественских праздников привлечено около 32 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МВД.

Сообщается, что безопасность храмов будут обеспечивать более 17 тыс. работников Нацгвардии и Национальной полиции. Также для охраны общественного порядка на улицах городов привлечено около 7 тыс. правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты и автодороги.

"На усиленный вариант несения службы переведены семь тысяч спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и две тысячи единиц спасательной техники", - сообщили в МВД.

Уже было обследовано более 8 тыс. культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов, а также проверено соблюдение пожарной безопасности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что за период военного положения зарегистрировано на 29% меньше преступлений. На половину уменьшилось количество преступлений, пов'связанных с причинением тяжких телесных повреждений, ДТП и угонов, также уменьшилось количество имущественных преступлений - почти на треть уменьшилось количество краж, грабежей и разбоев.