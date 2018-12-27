За период военного положения зарегистрировано на 29% меньше преступлений, - Князев

Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

На территории 10 областей полиция зарегистрировала меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

На территории 10 областей, где было введено военное положение, полиция зарегистрировала на половину меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По его словам, в 10 областях страны, где действовало военное положение, полиция зарегистрировала на 29% меньше тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, на половину уменьшилось количество преступлений, связанных с причинением тяжких телесных повреждений, ДТП и угонов. Кроме того, уменьшилось количество имущественных преступлений - почти на треть стало меньше краж, грабежей и разбоев.

В то же время полиция обнаружила на 20% больше фактов незаконного обращения с оружием. На 37% больше задокументировано фактов сбыта наркотиков.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что несмотря на прекращение действия военного положения, правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

Кроме того, начальник Генштаба Виктора Муженко заявил, что в случае агрессии Российской Федерации Генеральный штаб способен в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений.