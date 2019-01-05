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В Україні на різдвяні свята для охорони залучено близько 32 тис. правоохоронців

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 15:45
В Україні на різдвяні свята для охорони залучено близько 32 тис. правоохоронців
Фото: Сергій Яровий

Правоохоронці переходять на посилений варіант насення служби

Перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що для забезпечення порядку під час різдвяних свят залучено близько 32 тис. правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що безпеку храмів будуть забезпечувати понад 17 тис. працівників Нацгвардії та Національної поліції. Також для охорони громадського порядку на вулицях міст залучено близько 7 тис. правоохоронців, які патрулюватимуть населені пункти та автошляхи.

"На посилений варіант несення служби переведені сім тисяч рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій та дві тисячі одиниць рятувальної техніки", - повідомили в МВС.

Вже було обстежено понад 8 тис. культових споруд на наявність вибухонебезпечних предметів, а також перевірено дотримання пожежної безпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Національної поліції Сергій Князєв розповів, що за період воєнного стану зареєстровано на 29% менше злочинів. На половину зменшилась кількість злочинів, пов'язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, ДТП і викрадень, також зменшилася кількість майнових злочинів - майже на третину поменшало крадіжок, грабежів і розбоїв.

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