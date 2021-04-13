В Украине реструктуризуют валютные ипотечные кредиты: Рада одобрила закон

"За" проголосовали 273 парламентария.

Предусмотрена конвертация в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа, а кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Реструктуризация будет проходить по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом соответствующей иностранной валюты, установленным НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.

Для реструктуризации задолженности остаются в силе нормы, предусмотренные в моратории на взыскание жилого имущества, которое выступает залогом по кредитам: 140 квадратных метров для квартир и 250 квадратных метров - для частных домов.

Потребительские кредиты в иностранной валюте должны соответствовать и таким условиям:

обеспечением по такому кредиту является имущество, являющееся единственным жильем заемщика;

такое жилье используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого жилья, или оно приобреталось полностью или частично за кредитные средства;

присутствует не погашенное денежное обязательство перед кредитодателем (в том числе перед новым кредитором, к которому перешли права кредитодателя, кроме случая перехода всех прав кредитодателя к поручителю/залогодателю в связи с исполнением им обязательств заемщика);

по состоянию на 1 января 2014 года отсутствует просроченная задолженность, кроме просроченной задолженности по уплате неустойки и других платежей, начисленных за возникновение просроченных платежей, или такая просроченная задолженность, которая возникла до 1 января 2014-го, была погашена до дня реструктуризации.

Согласно закону, если до дня проведения реструктуризации применялся размер процентов за пользование кредитом, который превышал размер украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физлиц в иностранной валюте, в которой выражались денежные обязательства в период применения этого размера процентов, то при реструктуризации сумма таких обязательств заемщика уменьшается на сумму такого превышения в определенной очередности.

В документе также урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор из-за уступки права требования по обязательствам.