В Украине реструктуризуют валютные ипотечные кредиты: Рада одобрила закон

Верховная рада одобрила законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Проект закона №4475 приняли во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 273 парламентария.
Предусмотрена конвертация в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа, а кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.
Реструктуризация будет проходить по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом соответствующей иностранной валюты, установленным НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.
Для реструктуризации задолженности остаются в силе нормы, предусмотренные в моратории на взыскание жилого имущества, которое выступает залогом по кредитам: 140 квадратных метров для квартир и 250 квадратных метров - для частных домов.
Потребительские кредиты в иностранной валюте должны соответствовать и таким условиям:
Согласно закону, если до дня проведения реструктуризации применялся размер процентов за пользование кредитом, который превышал размер украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физлиц в иностранной валюте, в которой выражались денежные обязательства в период применения этого размера процентов, то при реструктуризации сумма таких обязательств заемщика уменьшается на сумму такого превышения в определенной очередности.
В документе также урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор из-за уступки права требования по обязательствам.
Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал одобрить этот закон во втором чтении.
Так, в конце марта народные депутаты поддержали этот закон за основу.
Как писало РБК-Украина, в начале октября 2020 года в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года. Его продлили до 21 апреля 2021 года.
Так, 16 июля 2020-го ВРУ приняла закон о моратории на взыскание по валютным кредитам.