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В Украине продлили мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Четверг 16 июля 2020 13:30
В Украине продлили мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам
Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Этот закон будет действовать до 1 января 2022 года

В Украине продлили действие моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3640 за основу и в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 349 нардепов.

Таким образом, действие закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" продлили до принятия отдельного документа, который урегулирует не только вопрос реструктуризации задолженности заемщиков по валютным кредитам, но и порядок/особенности обращения взыскания на ипотечное имущество.

Закон о моратории должен был утратить силу 21 октября 2020 года.
Этот проект также вносит изменение и в Кодекс Украины по процедурам банкротства, а именно исключает норму об утрате силы ЗУ о данном моратории.

Напомним, украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заявила, что кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

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