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В Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке

Украина, Четверг 08 октября 2020 08:14
В Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке
Фото: деньги (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. В четверг, 8 октября, вступил в силу соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Мораторий действует в Украине с 2014 года. Таким образом его продлили до 21 апреля 2021 года.

Закон также устанавливает запрет на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

Кроме того, запрещается принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, а кредитным учреждениям запрещено отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

Напомним, 6 октября законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, 16 июля Верховная рада приняла закон о моратории на взыскание по валютным кредитам.

Кроме того, закон подвергался критике со стороны Национального банка, поскольку он препятствует развитию ипотечного кредитования.

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