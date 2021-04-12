Реструктуризация валютных ипотечных кредитов: комитет Рады поддержал закон

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №4475 о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Верховной раде рекомендуют принять его во втором чтении.

В комитете заявили, что в ходе подготовки документа ко второму чтению осталось неопределенным вопрос о площади недвижимого имущества, на которое может быть обращено взыскание по кредитной задолженности.

"Народные депутаты поддержали поправку 16, которой предлагается для реструктуризации задолженности оставить нормы, предусмотренные в моратории на взыскание жилого имущества, которое выступает залогом по кредитам (140 квадратных метров для квартир и 250 квадратных метров - для частных домов)", - говорится в сообщении.

Также дискуссию вызвала процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в иностранной валюте, к которым применяется реструктуризация.

Представитель Национального банка отметил, что нацрегулятор не поддерживает данный законопроект, поскольку он предоставляет неоправданные преференции заемщикам.

Члены комитета поддержали один из пунктов закона в новой редакции.

"Если до дня проведения реструктуризации применялся размер процентов за пользование кредитом, который превышал размер украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физлиц в иностранной валюте, в которой согласно договору были выражены денежные обязательства в период применения этого размера процентов, то при реструктуризации сумма таких обязательств заемщика уменьшается на сумму такого превышения в определенной очередности", - говорится в сообщении.

Также в законе урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор из-за уступки права требования по обязательствам.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде поддержать законопроект №4475 во втором чтении и в целом в редакции, утвержденной комитетом с необходимыми технико-юридическими правками", - говорится в сообщении.