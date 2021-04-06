В Украине разрешили регистрировать новые транспортные средства в автосалонах

С сегодняшнего дня автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы смогут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства. Соответствующее решение было принято правительством 16 февраля 2021 года.
Следовательно, покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства прямо в автосалоне.
"Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющие оптовую и розничную торговлю транспортными средствами, а также те, которые стоят на учете в Главном сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют сделать обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года.
Напомним, в конце марта в Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков.