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В Украине разрешили регистрировать новые транспортные средства в автосалонах

Автор: Инна Собора

С сегодняшнего дня автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы смогут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства. Соответствующее решение было принято правительством 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Следовательно, покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства прямо в автосалоне.

"Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющие оптовую и розничную торговлю транспортными средствами, а также те, которые стоят на учете в Главном сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют сделать обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года.

Напомним, в конце марта в Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков.

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