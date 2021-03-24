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В Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 22:05
В Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков Фото: автомобили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел издало приказ, согласно которому каждый сервисный центр ведомства будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области. При этом независимо от места прописки владельца автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года № 166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и техническим характеристикам", - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что основным внедряемым нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

"То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области", - говорится в сообщении.

При этом в МВД уточнили, что эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Нововведение позволит оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические расходы на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, пояснили в учреждении.

Напомним, в середине февраля Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации автомобилей. Постановлением урегулирован вопрос о регистрации новых транспортных средств продавцами автомобилей.

Кроме того, в конце прошлого года Кабмин разрешил подать заявление и документы для получения номерных знаков через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.

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В Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков
В Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков
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